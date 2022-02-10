الجزائر.. فنانون يهنئون المؤثرة نوميديا لزول بعيد ميلادها

هنأ العديد من الفنانين الجزائريين مشهورة "إنستغرام" نوميديا لزول القابعة في السجن بعيد ميلادها الـ26 اليوم الخميس.

وقدمت الممثلة الجزائرية مونيا بن فغول تهانيها للزول عبر خاصية الصورة المؤقتة، على حسابها في انستغرام، وأرفقتها بعبارة "شدة وتزول".

بدوره، نشر الممثل والمخرج عبد القادر جريو، فيديو، هنأ من خلاله نوميديا بعيد ميلادها الـ 26.

ودافع جريو عن لزول وكذلك المتهمين المؤثرين الآخرين فاروق بوجملين المدعو "ريفكا" ومحمد أبركان المعروف بـ "ستانلي".

وقال بطل مسلسل "أولاد الحلال" إن هؤلاء "ليسوا مجرمين إرهابيين حتى يتم وضعهم رهن الحبس المؤقت".

ويرى جريو أن "العدالة يجب أن تستعيد حقوق الطلبة من صاحب الشركة الوهمية وليس من لزول وريفكا وستانلي".

ويتواجد المعنيون بالحبس المؤقت بعد إدانتهم بتهمة التحايل عبر شركة وهمية على طلبة جزائريين أوهموا بأنهم سيزاولون دراستهم بالخارج.

وتواجه نوميديا لزول ومن معها تهما تتعلق بجناية تبييض الأموال، وجناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية.

المصدر: موقع "أوراس" الجزائري