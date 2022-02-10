تونس.. منع المدير العام الأسبق للأمن الوطني من السفر

قررت السلطات التونسية منع المدير العام الأسبق للأمن الوطني محمد علي القنزوعي من السفر، على ذمة التحقيق في تعرض بعض الموقوفين للتعذيب إبان أحداث "نهج كولونيا" وسط العاصمة.

وأفادت قناة "نسمة" التونسية بأن "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية قررت تحجير السفر عن المدير العام الأسبق للأمن الوطني محمد علي القنزوعي وذلك على ذمة قضية تتعلق بتعذيب أشخاص إبان ما عرف بأحداث نهج كولونيا وسط العاصمة".

وتابعت القناة: "تم إيقاف مجموعة من الأشخاص واتهامهم بتدبير أعمال تخريبية بداية تسعينات القرن الماضي".

المصدر: "نسمة"