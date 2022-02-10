قضية اختطاف الطفل السوري فواز قطيفان.. ترقب بعد انتهاء المهلة ولا تواصل مع الخاطفين

حالة من الترقب في درعا السورية مع انتهاء المهلة التي حددتها العصابة الخاطفة لتسليم الفدية، مقابل تسليم الطفل المختطف فواز قطيفان، واستمرار انقطاع التواصل مع أفرادها.

المهلة انتهت منذ مساء الأمس، وقبل ذلك كانت العائلة أعلنت على لسان الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان أنها جمعت المبلغ المطلوب (500 مليون ليرة/140 ألف دولار)، وأنها جاهزة للالتزام بما وعدت به، "لكن العصابة الخاطفة لم تتصل حتى الآن".

صفحات إخبارية في مدينة درعا، قالت إن الطفل ما زال قيد الاختطاف، دون أن يكون هناك أي تواصل مع الخاطفين.

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وبدأت قضية الطفل تتفاعل في سوريا وخارجها بعد شريط مصور نشره الخاطفون قبل نحو أسبوع، للطفل الذي اختطفته قبل 3 أشهر، في بلدة إبطع، ويظهر الطفل في الفيديو وهو يتعرض للتعذيب، بهدف الضغط على العائلة، لدفع الفدية.

وما زالت درعا تشهد حالات اختطاف أخرى، إذ ذكرت صفحات محلية أن خاطفين طلبوا (100 ألف دولار) لتحرير شخص اختطفوه قبل أيام في بلدة تسيل في ريف المحافظة الغربي.

كما تم اختطاف طبيب أسنان أثناء عودته من عيادته في بلدة "أم ولد" في الريف الشرقي للمحافظة.

وفي البلدة ذاتها اختطف طبيب أسنان آخر في الخامس من الجاري.

المصدر: RT