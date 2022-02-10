الأردن.. الملكة رانيا تدعو لتشكيل جبهة عالمية موحدة للتعامل مع التغير المناخي (فيديو)

أكدت الملكة رانيا العبد الله زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الحاجة الملحة لتشكيل جبهة عالمية موحدة للتعامل مع الأزمات المناخية.

ودعت الملكة المجتمع الدولي إلى تشجيع المبادرات البيئية المبدعة والابتكار الإنساني وتضافر العمل لإصلاح الكوكب.

وجاءت دعوة الملكة خلال مشاركة عبر رسالة متلفزة مسجلة في جلسة عرض الابتكارات لجائزة "إيرث شوت" التي عقدت في جناح "مجموعة دي بي وورلد" موانئ دبي العالمية باكسبو دبي 2020، بمشاركة الأمير ويليام دوق كامبريدج الذي أطلق الجائزة عام 2020، وبحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة سلطان أحمد بن سليم.

وبصفتها عضوا في مجلس جائزة "إيرث شوت" العالمية، حذرت الملكة أمام مجموعة من كبار المبتكرين في مجال البيئة وقادة الأعمال المؤثرين من العالم، من "أن البيئة المشتركة تتعرض لضغوط كبيرة نتيجة الأزمات المناخية مثل درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع، وموارد المياه الآخذة في التضاؤل خاصة في الشرق الأوسط".

وقالت إنه "عندما يتعلق الأمر بالبيئة والمناخ، فإن كل منطقة معرضة للخطر"، مشيرة "إلى أن الابتكار الإنساني هو أهم الموارد المتجددة لدينا، والوقود الذي نحتاجه لإنقاذ كوكبنا يكمن في أيدينا وقلوبنا وعقولنا".

وجرى خلال النشاط عرض 5 أفكار مبتكرة من المتأهلين النهائيين لجائزة "إيرث شوت 2021" في 3 فئات هي "إحياء المحيطات" و"إصلاح المناخ" و"بناء عالم خال من النفايات" من فئات الجائزة الخمس.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني