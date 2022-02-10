بعد قصف مطار أبها.. التحالف العربي يوجه نداء للمدنيين في صنعاء

دعا التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، المدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء إلى "إخلاء مواقع مدنية مستخدمة عسكريا وذلك خلال الـ 72 ساعة المقبلة".

وكشف التحالف في بيان أنه "سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق الطائرات المسيرة".

وأكد أن "تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تماد لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع"، مشيرا إلى أن جماعة "أنصار الله" الحوثية "اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين".

وأعلن التحالف العربي، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن اعتراض الدفاعات السعودية طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها وسقوط شظاياها في محيط المطار، ما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين.

المصدر: "واس"