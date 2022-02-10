مصر.. الحكومة تدرس إدراج جريمة جديدة في قائمة الجرائم "المخلة بالشرف"
Globallookpress
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ناقش مجلس الوزراء المصري موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدا أنه ستتم دراسة مشروع قانون يجرمها.
وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون، كذلك معاقبة المقاول الذى يتولى بناء المبنى المخالف.
المصدر: اليوم السابع
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