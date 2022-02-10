باحثة سعودية من تل أبيب: أتيت إلى إسرائيل لتعزيز الشراكة والتعاون

قالت الباحثة السعودية، نجاة السعيد إنها "أتت إلى إسرائيل لتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات عدة".

وقالت السعيد في مقابلة مع قناة i24 news: "كمستشارة وأكاديمية في الشراكة زرت إسرائيل وأعمل من خلال شراكة وسنطلق قريبا شراكة عبارة عن شراكة بين الباحثين الأكاديميين من مختلف الجول العربية وإسرائيل في عدة مجالات، جيوسياسية، الإعلامية، تكنولوجيا البيئة، البيولوجية، والأمنية والعسكرية".

وأضافت: "أولئك الذين يبحثون عن طريقة سريعة وعملية هم أولئك الذين يعملون في مجال الأمن والعسكري. وأولئك الذين يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات".

#AbrahamAccords: Israel attracts a wide range of interest in Arab and Persian Gulf countries, @sharakango's @Najat_AlSaeed tells @JacobEilon. 'Those who are looking for the fast and pragmatic way are those in security and military... and those in the IT sector.' pic.twitter.com/LatX8nanfG — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) February 10, 2022

وأشارت إلى أن "الشراكة تهدف إلى التقارب بين الشعوب من خلال العلم والمعرفة بعيدا عن الصراعات السياسية".

وظهرت السعيد في المقابلة وهي ترتدي ألوان العلم الإسرائيلي (الأزرق والأبيض) وتضع على سترتها نجمة داوود التي تتوسط العلم الإسرائيلي.

مع الطاقم العربي @i24NEWS_AR ومع المذيعة المتألقة أنسام سلمان التي أجريت لي اللقاء وأشرت إلى الدبلوماسية العلمية التي تقوم بها @sharakango والتي تهدف إلى التقارب بين الشعوب من خلال العلم والمعرفة بعيدا عن الصراعات السياسية ولفت انتباهي هذا التناغم بين العرب واليهود في المحطة. pic.twitter.com/wVoyvPqPLk — Dr. Najat AlSaeed (@Najat_AlSaeed) February 9, 2022

وكانت السعيد وهي باحثة سعودية وتحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وصلت إلى إسرائيل يوم 7 فبراير الحالي، وقالت: "لقد هبطت للتو في إسرائيل… يا له من شعور".

المصدر: RT