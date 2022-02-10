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الكويت.. توقيف مواطن ووافدين مصريين بتهمة سرقة أملاك دولة

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الكويت.. توقيف مواطن ووافدين مصريين بتهمة سرقة أملاك دولة
Globallookpress
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أوقفت الشرطة الكويتية، مواطنا ووافدين من الجنسية المصرية بتهمة سرقة معدات من منشأة عسكرية قيد الإنشاء.

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وبحسب وكالة "الأنباء" الكويتية، فإن رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء، ضبطوا مواطنا ووافدين من الجنسية المصرية بتهمة سرقة معدات من منشأة عسكرية قيد الإنشاء.

وأقر الموقوفون الثلاثة بارتكابهم الواقعة وعزوا ارتكابهم السرقة لحاجتهم الى المال حتى ينفقوه على تعاطي المواد المخدرة.

وكانت وزارة الداخلية أخطرت من الجهة العسكرية بدخول المنشأة التابعة لهم وهي قيد الإنشاء والاستيلاء على أجهزة ومعدات بآلاف الدنانير وأن اللصوص استغلوا عدم وجود رقابة على المنشأة.

وأظهرت التحقيقات، أن الشاب المواطن من أرباب السوابق، كما عثر بحوزة المصريين على مواد مخدرة وأدوات للتعاطي.

المصدر: "الأنباء"

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