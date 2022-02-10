منصبة تكشف أخبارا مضللة واكبت عملية انتشال الطفل ريان

كشفت منصة تقصي الحقائق "مسبار"، عن مجموعة من الأخبار المضللة، التي واكبت تغطية عملية إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر بعمق 32 مترا في المغرب.

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وتضمنت هذه الأخبار المضللة صورا ومقاطع فيديو، بالإضافة إلى تصريحات مفبركة مرتبطة بقصة الطفل ريان بمدينة شفشاون.

وكشف فريق التحقيق في "مسبار"، أن من بين المواد التي تم تداولها خلال هذه الحادثة انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنها تعود إلى الطفل ريان، غير أن التحقق منها أبان أنها توثق لسقوط طفل عراقي في بئر في الموصل.

ومن بين ما تم تداوله، صورة ادعى مروجوها أنها تعود إلى الطفل ريان وهو بداخل المستشفى غير أن التحقق من تلك الصورة أظهر أنها قديمة ومتداولة منذ عام 2018، وليس لها علاقة بالحادثة.

المصدر: هيسبريس

كما تم تداول صورة لطفل يمني بأحد المستشفيات والذي كان قد توفي بسبب خطأ طبي، غير أن بعض مستعملي مواقع التواصل تداولوا الصورة وادعوا أنها التقطت للطفل ريان بعد خروجه من البئر.

المصدر: هيسبريس

وبحسب "مسبار" تم نشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تم الادعاء أنه يوثق لعملية إنقاذ الطفل المغربي.

وتبين أن الفيديو مضلل، على اعتبار أن مديرية الدفاع المدني العراقية كانت قد نشرته عام 2021، يوثق عملية إنقاذ طفل تركماني من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن سقط في بئر ارتوازية ضيقة.

وأضاف: "إن مقطع فيديو مضللا تم تداوله تسبب في تشكيك البعض في الأخبار المبثوثة عن عملية إنقاذ ريان في شفشاون، إذ تبين أنه يعود إلى حادثة سقوط طفل صيني يبلغ من العمر خمس سنوات، سقط في بئر في بلدة تشينغيي عام 2016، وأنقذه رجل إطفاء نزل إلى البئر وأمسك به وسحبه باستخدام حبل".

المصدر: "هيسبريس"