الفصائل الفلسطينية: لن نعترف بتعيينات المجلس المركزي

أكدت الفصائل الفلسطينية، أنها "لن تعترف بالتعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللاشرعي الأخير".

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وقالت حركة المقاومة الإسلامية " حماس "، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، إنه: "لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللاشرعي الأخير يومي الأحد والاثنين السادس والسابع من فبراير، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى".

ودعت إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات "لأنها لا تمثل شعبنا"، مبينة أنها شكلت تجاوزا لقرارات الإجماع الوطني، وقمعا للإرادة الشعبية الفلسطينية.

كما دعت إلى "البدء بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعا في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".

وأكدت أنه "لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان بمسار التسوية، فالمقاومة قانون التعامل مع المحتل"، داعية إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين.

وأضافت: "إن الفصائل الموقعة على هذا البيان ومعها مكونات سياسية ومدنية ومجتمعية وشخصيات وطنية في حالة تشاور مستمر للبحث في سبل النهوض بالحالة الوطنية، وتحقيق الوحدة والشراكة لإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني ترتيبا شاملا".

المصدر: "معا"