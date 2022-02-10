"سانا": مقتل طفل وإصابة مدني في قصف تركي على منازل بريف الحسكة
Globallookpress
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أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن القوات التركية قصفت منازل سكنية في قرية البهيرة بريف الحسكة الشمالي، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة مدني بجروح.
ونقلت "سانا" عن مصادر محلية، أن "قوات الاحتلال التركي استهدفت بعدة قذائف عبر طائرة مسيرة منزلا سكنيا في قرية البهيرة الواقعة على طريق عامودا الدرباسية ما أدى إلى استشهاد طفل يبلغ 13 عاما وإصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة بالمنازل".
المصدر: "سانا"
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