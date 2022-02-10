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سبب وتوقيت اتصال بايدن بالملك سلمان يثير تفاعلا

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سبب وتوقيت اتصال بايدن بالملك سلمان يثير تفاعلا
AP
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تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء يوم الأربعاء.

والتفاعل الأبرز كان حول أسباب وتوقيت الاتصال وبين تكهنات حول ما يقف خلف هذا الاتصال، على الرغم من أن البيت الأبيض، قال في بيان، إن الرئيس الأمريكي تحدث، مع الملك سلمان بن عبد العزيز لمناقشة التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجمات التي يشنها الحوثيون بدعم من إيران ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

ومن بين ما تداوله الناشطون عبر "تويتر" إنه "مهما اختلفت الإدارات الأمريكية ومهما غرد بايدن بعيدا، مردهم إلى السعودية البلد الأهم في المنطقة، والذي بمساعدته تضمن استقرار أمن المنطقة والعالم".

كما رجح آخرون بأن أحد محاور الإتصال بين الجانبين كان حول مشاكل الطاقة واستقرار إمداداتها.

هذا ونشر إعلامي في صحيفة "سبق" السعودية، صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقال إن "هذا من جعل بايدن يتصل على ابونا".

المصدر: RT

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