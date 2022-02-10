سبب وتوقيت اتصال بايدن بالملك سلمان يثير تفاعلا
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء يوم الأربعاء.
والتفاعل الأبرز كان حول أسباب وتوقيت الاتصال وبين تكهنات حول ما يقف خلف هذا الاتصال، على الرغم من أن البيت الأبيض، قال في بيان، إن الرئيس الأمريكي تحدث، مع الملك سلمان بن عبد العزيز لمناقشة التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجمات التي يشنها الحوثيون بدعم من إيران ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.
ومن بين ما تداوله الناشطون عبر "تويتر" إنه "مهما اختلفت الإدارات الأمريكية ومهما غرد بايدن بعيدا، مردهم إلى السعودية البلد الأهم في المنطقة، والذي بمساعدته تضمن استقرار أمن المنطقة والعالم".
الاتصال بين #الملك_سلمان وبايدن شدد على أهمية تعزيز الشراكة بما يخدم أمن المنطقة والعالم.— Ahmad Mazen (@AhmadMazen93) February 9, 2022
مهما اختلفت الإدارات الأمريكية ومهما غرد بايدن بعيداً، مردهم إلى #السعودية البلد الأهم في المنطقة، والذي بمساعدته تضمن استقرار أمن المنطقة والعالم 🇸🇦🇸🇦🇸🇦#أحمد_مازن
كما رجح آخرون بأن أحد محاور الإتصال بين الجانبين كان حول مشاكل الطاقة واستقرار إمداداتها.
#خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز يتلقى اتصال من رئيس #الولايات_المتحدة الأمريكية #بايدن :— د.أحمد البدر (@DrAlbdr) February 9, 2022
أحد محاور الإتصال كان استقرار إمدادات #الطاقة#السعودية 🇸🇦 صمام الأمان ومركز الثقل وصناعة القرار في إمدادات الطاقة العالمية.#رؤية_السعودية_2030 🇸🇦❤️🇸🇦 pic.twitter.com/ZiuZpTlJ2E
اليوم وكل يوم أكاد ألامس الجوزاء فخرًا بقيادة عظيمة وأنا أتذكر ما قاله الخبير السياسي الأمريكي مكاني مخاطبًا بايدن لحل مشاكل الطاقة تعرف ماذا تفعل .#السعودية_العظمىpic.twitter.com/3ECvrcBEvA— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) February 9, 2022
هذا ونشر إعلامي في صحيفة "سبق" السعودية، صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقال إن "هذا من جعل بايدن يتصل على ابونا".
👇— خلف الدوسري (@kalafaldossry) February 9, 2022
هذا من جعل #بايدن يتصل على ابونا #خادم_الحرمين_الشريفين 💪✌️🇸🇦
كلنا #محمد_بن_سلمان
- pic.twitter.com/VIyhMTScVg
ٰ— םבםב (@Abn_Zaid) February 10, 2022
السياسة
الحكيمة
التي تتبعها
حكومة مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز
وتقزيمها للمتغطرس
أجبرت النعسان
على الاتصال #السعودية_العظمىhttps://t.co/8cJ8m43BhS
المصدر: RT
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