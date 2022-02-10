أردنيون: شركة آبل بعثت لنا رسائل تحذير

قال أردنيون إن هواتفهم النقالة "أيفون" تعرضت للاختراق من قبل شركة إسرائيلية وإن شركة "أبل" أخطرتهم بذلك لأخذ الحيطة والحذر، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية.

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واخترقتت شركتان اسرائيليتان 8000 هاتف خلوي بينها 200 رقم أردني تمت مراقبتها، حسب معلومات قالت "عمون" إنها حصلت عليها من مصدر إعلامي بارز يعمل في وكالة أنباء عالمية في واشنطن.

ومن بين الهواتف المستهدفة الديوان الملكي واللجنة الأولومبية والعين البارز مصطفى حمارنة والناشطة هالة عاهد والإعلامية ديما علم فراج من الأردن وزوجة الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي.

والمحامية عاهد أعلنت أنها تلقت إخبارا بتعرض هاتفها للاختراق، وكذلك أعلن السياسي البارز حمارنة لـ "عمون" بأنه تلقى بالفعل إشعارا من الشركة المصنعة للهاتف باختراق هاتفه بشكل متواصل من فبراير الماضي الى 23 نوفمبر 2021، وأضاف أن الانتهاك شمل الأرقام والصور و"الواتس اب" والتطبيقات والرسائل النصية والبريد الالكتروني.

وتحقق لجان الأمن الداخلي في البرلمان الإسرائيلي في صدقية النبأ وتفاصيلة ومن المستفيد من العملية ولحساب من جرت، حيث يعتقد أن الشرطة كانت تخدم جهة سياسية إسرائيلية في عهد رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.

والمصدر الأمريكي الذي فضل عدم ذكر اسمه قال لـ"عمون" إنه لا يعلم إن كان البرنامج الإسرئيلي "بيغاسوس" قد تعاون مع جهات محلية ساهمت مع تل أبيب في الاختراق.

المصدر: "عمون"