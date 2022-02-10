قائد القيادة المركزية الأمريكية: السيسي نموذج لرجل الدولة في التعامل مع أزمة سد النهضة

أشاد قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، بتعامل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، عبر سعيه لإيجاد تسوية ترضي الأطراف المعنية.

وقال ماكينزي في مقابلة خاصة مع رئيس تحرير "الأهرام ويكلي" عزت إبراهيم: "أعتقد أن مصر مثل واشنطن، ملتزمة بحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، وأعتقد أن الرئيس السيسي كان في الواقع مثالا لرجل الدولة في مقاربته لهذه المشكلة، حيث سعى لتجنب العمل العسكري، وبدلا من ذلك يسعى إلى إيجاد طريقة للتفاوض على تسوية يمكن لجميع الأطراف التعايش معها".

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وأضاف: "نحن على استعداد للمساعدة في المستقبل لعودة الأطراف معا لمائدة التفاوض، ولفعل أي شيء في وسعنا لمساعدة مصر على حل هذه المشكلة دبلوماسيا".

وكان ماكنزي قد بدأ زيارة لمصر يوم الأربعاء في إطار جولته في الشرق الأوسط التي شملت البحرين والإمارات، وعقد اجتماعا مع وزير الدفاع المصري محمد زكي.

المصدر: "اليوم السابع"