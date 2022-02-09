العراق.. الصدر يدعو إلى التهدئة في ميسان بعد عمليات اغتيال طالت مناصرين ومعارضين لكتلته

دعا زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر إلى التهدئة في محافظة ميسان جنوب البلاد بعد عمليات اغتيال طالت مناصرين ومعارضين لكتلته، مؤكدا أن التصعيد في المحافظة تصعيد سياسي.

وقال الصدر في بيان: "على الإخوة في التيار والعصائب التحلي بالهدوء وليجمعهم محمد الصدر إن لم يكن مقتدى مؤهلا لذلك عند بعضهم".

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وأضاف: "أتفرقنا السياسة؟ كلا وألف كلا... فأنتم أخوة وإن اختلفنا معهم سياسيا أو لم نرض بالتحالف معهم، فتصالحوا بعيدا عن القيادات فأنتم من أب واحد ومرجع واحد".

وتابع: "حتى وإن كان استهدافهم محافظة ميسان الحبيبة والتصعيد فيها تصعيدا سياسيا من أجل إسقاط محافظها أو من أجل الضغط من أجل التحالف.. فكل ذلك لا يحلل الدم العراقي فإياكم والتعدي على الدين والشرع والقانون".

وكان مراسل RT في العراق أفاد الأربعاء باغتيال أحد أتباع التيار الصدري في ميسان.

المصدر: "سبوتنيك" + RT