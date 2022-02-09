وسائل إعلام: إطلاق نار على القوات الإسرائيلية عند معبر الجلمة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسلحين أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية عند معبر الجلمة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت إذاعة "غالاتس" العبرية بأنه "تم إطلاق النار على القوات الإسرائيلية عند معبر الجلمة دون وقوع إصابات"، مشيرة إلى أن المسلحين انسحبوا من مكان الحادث ويجري البحث عنهم.

وأضافت أنه تم إغلاق المعبر ثم أعيد فتحه.

ירי לכיוון מעבר ג'למה ליד ג'נין: כוחות צה"ל פתחו בסריקות אחר חשודים. המחסום נפתח מחדש לאחר שנסגר לתנועת כלי רכב @Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) February 9, 2022

المصدر: "غالاتس"