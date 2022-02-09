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وسائل إعلام: إطلاق نار على القوات الإسرائيلية عند معبر الجلمة

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: إطلاق نار على القوات الإسرائيلية عند معبر الجلمة
Gettyimages.ru
عنصران من الجيش الإسرائيلي
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسلحين أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية عند معبر الجلمة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت إذاعة "غالاتس" العبرية بأنه "تم إطلاق النار على القوات الإسرائيلية عند معبر الجلمة دون وقوع إصابات"، مشيرة إلى أن المسلحين انسحبوا من مكان الحادث ويجري البحث عنهم.

 وأضافت أنه تم إغلاق المعبر ثم أعيد فتحه.

المصدر: "غالاتس" 

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