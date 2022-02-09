عون: لبنان مستعد لبحث المقترحات الأمريكية حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن استعداد بلاده لبحث المقترحات التي طرحها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

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وذكر مكتب عون أنه استقبل بعد ظهر الأربعاء في قصر بعبدا هوكشتاين، الوسيط الأمريكي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بحضور السفيرة الأمريكية في بيروت.

وخلال الاجتماع أطلع هوكشتاين عون، حسب البيان، على "نتائج الاتصالات التي أجراها في إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وقدم اقتراحات سيتم درسها انطلاقا من إرادة الوصول إلى حلول لهذا الملف".

وأوضح مكتب عون أن الطرف اللبناني سيستمر في التواصل مع الجانب الأمريكي "تحقيقا لهذه الغاية".

وأكد عون لهوكشتاين، وفق البيان، "استعداد لبنان للبحث في النقاط التي طرحها والتي سيتم استكمالها لاحقا".

كما بحث الجانبان الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة "للمساعدة في تذليل العقبات أمام استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسوريا".

ووصل المسؤول الأمريكي، أمس الثلاثاء، إلى بيروت في زيارة يبحث خلالها مع مسؤولين لبنانيين مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية تحت رعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة في أكتوبر 2020.

المصدر: RT + وكالات