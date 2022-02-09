موسكو: لا نعتبر العملية الأمريكية لتصفية زعيم "داعش" ناجحة

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين بأن موسكو لا تعتبر العملية الأمريكية لتصفية زعيم "داعش" في سوريا ناجحة.

وقال كوزمين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن "قضية المخاطر الإرهابية بشمال شرقي سوريا ملحة، والعسكريون الأمريكيون الموجودون هناك بصورة غير شرعية عاجزون عن فرض النظام هناك".

وتابع قائلا إن "أجواء الفوضى والانفلات حول مناطق انتشار القوات الأمريكية تمثل بيئة خصبة لشتى أنواع الإرهابيين".

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وأضاف أن "محاولات الولايات المتحدة للإثبات أنها تسيطر على الأوضاع الميدانية كثيرا ما تؤدي إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. وفي هذا السياق من الصعب اعتبار العملية الأخيرة للقوات الأمريكية الخاصة للقضاء على زعيم الإرهابيين ناجحة".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه "من شأن انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من سوريا أن يسمح للسوريين بتطهير الخلايا الإرهابية المتبقية على أراضيهم بأنفسهم وضمان أمن السكان المدنيين"، مضيفا أن "التجربة العملية أظهرت أن الحكومة السورية تنفذ هذه المهام بفاعلية أكثر".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في 3 فبراير عن تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي بنتيجة عملية خاصة في ريف إدلب بشمال سوريا.

المصدر: RT