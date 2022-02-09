العراق.. المحكمة الاتحادية العليا تحدد موعدا للمرافعة بشأن الدعوى المقامة ضد زيباري

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، موعدا للمرافعة بشأن الدعوى المقامة ضد مرشح رئاسة الجمهورية هوشيار زيباري.

وذكرت في بيان مقتضب، أنها "حددت الأحد المقبل موعدا للمرافعة بشأن الدعوى المقامة ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري والمرقمة (17 اتحادية)".

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وقبل أيام قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إيقاف إجراءات ترشح، هوشيار زيباري، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق "مؤقتا".

وطعن سياسيون عراقيون لدى المحكمة بترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراق، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد".

يذكر أن زيباري هو أبرز منافس للرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، الذي يسعى لتمديد ولايته رئيسا لجمهورية العراق.

المصدر: RT