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سوريا.. "التجارة الداخلية" تطلق منصة للمستبعدين من الدعم بسبب "السجل التجاري"

أخبار العالم العربي

سوريا..
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أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا منصة خاصة بمن تم استبعادهم من الدعم بسبب حيازة سجل تجاري.

وطلبت الوزارة عبر "فيسبوك" كل من لديه سجل تجاري، وهو ممن يمارسون الأعمال الصغيرة بأن يسجل بياناته عبر تلك المنصة.

وقالت الوزارة إن قرار مجلس الوزراء ولجنة الدعم، و"منذ اليوم الأول لإطلاق مشروع ترشيد الدعم تمنع استبعاد أي ممن يمارسون الأعمال الصغيرة أو المتناهية في الصغر أو أعمال ذوي الشهداء أو الأعمال الفكريّة التي تمارس من البيوت من الدعم".

وأوضحت أنها أطلقت المنصة كي تتمكن من الاستمرار في دعم أولئك "لأن سجلاتهم التجارية لا تحتوي على تصنيف".

يذكر أن الآلاف ممن يملكون سجلات تجارية في سوريا بادروا إلى إلغاء سجلاتهم، بعدما تم وضع شروط جديدة لمن سيشملهم الدعم، كان من بينها ألا يكون أي من أفراد العائلة يمتلك سجلا تجاريا.

المصدر: RT

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