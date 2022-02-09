وزير الدفاع المصري يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية (فيديو)

استقبل وزير الدفاع المصري محمد زكي، اليوم الأربعاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، الذي يزور مصر حاليا.

ووفق بيان الجيش المصري، فقد "تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين".

وأعرب زكي عن "اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجال العسكري بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة" .

من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية "حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين البلدين"، معربا عن تطلع الولايات المتحدة إلى "أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التدريبات المشتركة لتبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية في المجالات العسكرية المختلفة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية".

#المتحدث_العسكرى : الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية ... pic.twitter.com/3z5VuNcaNE — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) February 9, 2022

المصدر: RT