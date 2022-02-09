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المجلس المركزي الفلسطيني يقرر وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل

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المجلس المركزي الفلسطيني يقرر وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل
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قرر المجلس المركزي الفلسطيني اليوم الأربعاء وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة وتعليق الإعتراف بدولة إسرائيل "لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وجاء في بيان ختامي للمجلس بعد انعقاده أنه تقرر "إنهاء التزامات منظمة تحرير فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية، بكافة الاتفاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وفي مقدمتها، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان".

كما أعلن "وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة مع إسرائيل"، مطالبا بـ"تحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة".

يتبع..

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