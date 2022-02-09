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مصر.. ضبط 22 شخصا بحوزتهم مخدرات تقدر بنحو 38 مليون جنيه

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مصر.. ضبط 22 شخصا بحوزتهم مخدرات تقدر بنحو 38 مليون جنيه
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ضبط 22 شخصا بحوزتهم مخدرات في محافظة الإسماعيلية المصرية
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط 22 "عنصرا إجراميا" بحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها بحوالي 38 مليون جنيه مصري، وذلك خلال حملة في محافظة الإسماعيلية.

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وجاء في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء أن الحملة جرت ضمن "جهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة".

وتابع البيان أن أفراد العصابات اتخذوا من محافظة الإسماعيلية "مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي"، وتم توجيه حملة مكبرة استهدفتهم جرت على مدار يومين وأسفرت عن توجيه اتهامات إلى 22 شخصا وبحوزتهم كميات من مخدرات البانجو (455 كيلو غرام)، والحشيش، (344,5 كيلو غرام)، والهيروين (8,5 كيلو غرام)، والأفيون (30 غرام)ـ وذلك بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية (بعملات أجنبية ومحلية)، وثلاث بنادق ومسدس، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و17 هاتفا محمولا، وأربع سيارات ودراجة نارية، والأدوات المستخدمة في إعداد المواد المخدرة.

وذكرت الوزارة أن الموقوفين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارات والهواتف المحمولة لنقل وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي وأدوات التصنيع لخلط وإعادة تدوير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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