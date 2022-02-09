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حاكم دبي على دراجة هوائية في دبي: "سأبقى في الميدان" (صور)

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حاكم دبي على دراجة هوائية في دبي:
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نشر محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، صورا يظهر فيها وهو يتجول في دبي على دراجة هوائية

وقال حاكم دبي، إنه وضمن متابعاته الميدانية، تفقد مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطئ جميرا، ووصفه بأنه "مسار جميل نضيفه لـ 520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي والتي تمر على أجمل معالم المدينة".

وختم حاكم دبي بالقول: "سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله".

ورافقه في الجولة عدد من من المسؤولين.

المصدر: RT

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