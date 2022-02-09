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السعودية تحبط عملية تهريب مليون قرص إمفيتامين مخبأة داخل براميل بلاستيكية

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السعودية تحبط عملية تهريب مليون قرص إمفيتامين مخبأة داخل براميل بلاستيكية
AFP
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أحبطت القوات الأمنية السعودية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 1.056.162 قرص إمفيتامين مخدر، مخبأة في براميل بلاستيكية في منطقة تبوك.

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وفي فيديو نشرته على موقع "تويتر"، قالت وزارة الداخلية السعودية، إن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية في قطاع الوجه بمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب 1.056.162 قرص إمفيتامين مخدر، وضبطها مخبأة في براميل بلاستيكية.

وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص".

المصدر: RT

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