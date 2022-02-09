داعية مصري يساوي تصريحات مفكر كبير قبل وفاته بما كان يقوله "الكفار"

هاجم الداعية المصرية مبروك عطية، حوار الإعلامي إبراهيم عيسى مع المفكر سيد القمني، والذي كان سجله عيسى مع القمني قبل رحيله بأيام.

إقرأ المزيد

وقال مبروك عطية عبر مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إبراهيم عيسي تناول مع المفكر الكبير زي ما إبراهيم عيسى بيقول، ظاهرة الأساطير وأن الديانات مبينة على الأساطير"، مضيفًا: عايز أقول للأستاذ إبراهيم وللدنيا كلها لا فرق بين ما قاله المفكر الكبير وما قاله الكفرة".

وتابع مبروك عطية: يقول الله عزوجل: "وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، مردفا: لما يجي بعد 1400 سنة أسمع مفكر كبير زي ما بيقولوا يقول الديانات مبنية على الأساطير، أقول القرآن قال على الكفرة إنهم قالوا إنها أساطير".

وأردف مبروك عطية: "لا أجد فرقا كبيرا إلا في بعض التمويهات اللغوية من الكاتب الكبير، وأنا بسمع الحوار كنت بفكر في الخيار، الحوار محتاجه إبراهيم والخيار كان محتاجه المفكر الكبير لكنه مات والله يرحم الأحياء والأموات".

وواصل مبروك عطية: "الخيار أقصد إن الله جعل العبقري اللي بيقولوا عليه عبقري يحتاج للفلاح اللي بيزرع الخيار"، متابعا: "بتاع الخيار هيبقى عند الله أفضل بكتير من اللي بيقول على الدين أساطير وهذا الكلام غير منطقي".

وتوفي المفكر المصري سيد القمني، يوم الأحد الماضي، حيث نشر الإعلامي خالد منتصر تغريدة أعلن فيها النبأ قائلا "وداعا سيد القمني".

وسيد القمني كاتب ومفكر من من مواليد 13 مارس 1947 بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف.

تناولت معظم أعماله الأكاديمية التاريخ الإسلامي، حيث يعتبره الكثيرون صاحب أفكار "اتسمت بالجرأة في تصديه للفكر الذي تؤمن به جماعات الإسلام السياسي".

ومن أبرز أعمال سيد القمني "حروب دولة الرسول"، و"قصة الخلق"، و"النسخ في الوحي"، و"الحزب الهاشمي"، و"النبي إبراهيم والتاريخ المجهول"، و"العرب قبل الإسلام".

المصدر: القاهرة 24