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تركيا تعلن توقيف 6 أجانب بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"

أخبار العالم العربي

تركيا تعلن توقيف 6 أجانب بتهمة الانتماء لتنظيم
Globallookpress
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أوقف الأمن التركي، اليوم الأربعاء، 6 أجانب في ولاية أضنة بجنوب البلاد، للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي

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تركيا.. توقيف مشتبه به في إطار عملية أمنية لمكافحة
تركيا.. توقيف مشتبه به في إطار عملية أمنية لمكافحة "داعش"

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية، قولها إن وحدات من فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية، نفذت عملية أمنية للقبض على أشخاص يشتبه بنشاطهم في صفوف تنظيم "داعش".

وفي هذا الإطار، داهمت الفرق منازل المشتبه بهم، وألقت القبض على 6 مشتبهين يحملون جنسيات أجنبية.

المصدر: "الأناضول"

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