موفد واشنطن لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل التقى عون

أفاد مراسلنا في بيروت، بأن موفد واشنطن لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، التقى الرئيس ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا.

إقرأ المزيد

وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر "تويتر": "التقى الرئيس عون، رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا ووزيري الخارجية والطاقة عبدالله بو حبيب ووليد فياض".

الرئيس عون استقبل رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا ووزيري الخارجية والطاقة عبدالله بو حبيب ووليد فياض — Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 9, 2022

في السياق، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، هوكشتاين، ظهر اليوم في دارته، حيث تم البحث في الاقتراحات الجديدة التي يحملها هوكشتاين.

وأشار ميقاتي الى أنه سيتشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد الموقف اللبناني.

ووصل هوكشتاين، أمس إلى بيروت، بعد أن كان زار إسرائيل قبل نحو أسبوعين والتقى وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار.

وأعلن هوكشتاين، في تصريح صحفي إثر وصوله إلى لبنان، إلى أنه تم تقليص الثغرات في ملف ترسيم الحدود.

المصدر: RT