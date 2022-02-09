السيسي وتبون يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تطورات الأوضاع الإقليمية خلال اتصال هاتفي.

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وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من تبون، حيث أكد الجانبان على خصوصية العلاقات بين البلدين، واعتزاز الجزائر بما يجمعها بمصر من روابط وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمامها بتكثيف التعاون والتنسيق الثنائي في كل المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن اعتزازه بزيارة الرئيس الجزائري لمصر، مؤكدا تميز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، خاصةً من خلال الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين في أقرب وقت، فضلاً عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تطرق إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا.

المصدر: RT