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العثور على بقايا صاروخ "إسرائيلي" فجرته الدفاعات الجوية السورية في بلدة لبنانية (صور)

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العثور على بقايا صاروخ
Globallookpress Ammar Safarjalani/Xinhua
صورة من الأرشيف
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أفاد موقع "لبنان 24" بالعثور على بقايا صاروخ إسرائيلي فجرته صواريخ الدفاعات الجوية السورية قبل استهدافه الأراضي السورية.

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وبحسب "لبنان 24"، فإنه "قرابة الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل أمس الثلاثاء، دوى انفجار قوي في قرى غربي مدينة بعلبك (بلبنان)، أثناء الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا". 

وأشار الموقع إلى أن "صاروخا تناثر بعد أن فجرته صواريخ الدفاعات الجوية فوق بلدة طاريا"، لافتا إلى أنه "تم العثور على بقايا الصاروخ في أرض زراعية مجاورة للمنازل في حي التليلة".

العثور على بقايا صاروخ
lebanon24
العثور على بقايا صاروخ
lebanon24

وأفاد مصدر عسكري لوسائل الإعلام الرسمية السورية بأن إسرائيل استهدفت محيط دمشق فجر الأربعاء بغارة من أجواء لبنان، وبصواريخ "أرض – أرض" من الجولان المحتل.

المصدر: "لبنان 24" + "سانا"

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