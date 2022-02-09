وزير الشؤون الدينية الجزائري: الحديث عن الحج والعمرة سابق لأوانه

أكد وزير الشؤون الدينية الجزائري يوسف بلمهدي أن الحديث عن مسألتي الحج والعمرة لا يزال سابقا لأوانه، وأنه لا يمكن الفصل في الأمر حاليا في ظل الظروف الصحية التي تفرضها جائحة كورونا.

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وأوضح بلمهدي أمس الثلاثاء أنه "في ظل ظروف جائحة كورونا والتي لا تزال مؤثرة على العالم بأسره وعلى كثير من النشاطات بما فيها الملاحة الجوية وتوقف كثير من الخطوط، لا يمكن الحديث عن إقامة شعيرتي الحج والعمرة والفصل في ذلك غير ممكن حاليا".

وقال الوزير إنه "عندما تتأهل الظروف المناسبة ونساعد بعضنا البعض على تجاوز هذه المحنة، سيكون بعدها بمشيئة الله القرار الذي يفرح الجميع، ونحن دائما في الاستعداد ونتابع العملية عن كثب سواء في الجزائر أو في المملكة العربية السعودية".

وأضاف أنه "عندما تتاح الظروف الآمنة لكل الجزائريين للتنقل خارج البلاد هناك إجراءات ستتخذ في هذا الخصوص لضمان سلامة الجميع، ويبقى على الكل أن يتعاون لرفع درجات الاحتياط حتى لا نعود إلى موجات لاحقة لهذا الفيروس".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية