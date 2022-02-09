انتهاء الجولة الثالثة من اجتماع اللجنة العراقية الإيرانية بشأن اغتيال سليماني والمهندس

انتهت في العاصمة العراقية بغداد الجولة الثالثة للاجتماع المشترك للتحقيق باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

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وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، أن "اللجنة المشتركة أنهت اليوم الجولة الثالثة للاجتماع بين الجانبين العراقي والإيراني للتحقيق في حادث اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني".

وأضاف، أن "الاجتماع انتهى بالتأكيد على ضرورة استمرار الاجتماعات المشتركة وتبادل الوثائق التي تفيد التحقيق بالقضية وصولا إلى معرفة الجناة الحقيقيين".

المصدر: RT