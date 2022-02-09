الراعي يتطلع لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

أكد البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي، اليوم الأربعاء، أنه يتطلع لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية اللبنانية في مواعيدها المقررة، وإعلان الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت.

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وخلال ترأسه قداس عيد مار مارون، بحضور الرئيس اللبناني ميشال عون، قال البطريرك الماروني: "نتطلع إلى 5 أولويات، هي إجراء الانتخابات في مواعيدها، إعلان الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت، تسريع عملية الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، استكمال تطبيق اتفاق الطائف ومعالجة الثغرات الناتجة، واعتماد نظام الحياد الإيجابي في علاقاتنا الخارجية".

البطريرك الراعي في قداس عيد مار مارون: نتطلّع إلى ٥ أولويات: إجراء الانتخابات في مواعيدها، إعلان الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت، تسريع عمليّة الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، استكمال تطبيق اتفاق الطائف ومعالجة الثغرات الناتجة، واعتماد نظام الحياد الإيجابي في علاقاتنا الخارجية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 9, 2022

وأكد الراعي، ضرورة "اعتماد الحياد الإيجابي في السياسة الخارجية، لأنّه ضمان وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وعنصر ضروري لحمايته من الصراعات".

وأضاف: "الشعب يتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية ليعبر عن رغبته الوطنية، فلا تخيبوا آماله".

ولفت إلى أنه "أردنا أن يكون لبنان رسالة تعايش مع محيطه العربي بالاحترام، وأردناه ملتقى للحضارات، لكن ضعف المناعة الوطنية حرف رسالة لبنان ودخل في صراع المحاور وجعل منه منصة صواريخ وعدوا لأشقائه".

المصدر: RT+ وكالات