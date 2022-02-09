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السعودية تعيد فتح معبر الدرة مع الأردن أمام الركاب

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السعودية تعيد فتح معبر الدرة مع الأردن أمام الركاب
Globallookpress
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أعيد فتح معبر الدرة الحدودي، بين الأردن والسعودية، أمام حركة الركاب والشاحنات والبضائع، بعد انتهاء أعمال الصيانة في الجانب السعودي.

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وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل الأردني، علي عضيبات، إن الجهات المختصة في السعودية أعلنت عن فتح معبر الدرة الحدودي أمام حركة الركاب والشاحنات والبضائع، بعد انتهاء أعمال الصيانة في الجانب السعودي.

وأكد، أن المعبر جاهز حاليا لاستقبال جميع المسافرين والمستوردين والمصدرين، وذلك ابتداء من اليوم الاربعاء، مشيرا إلى أنه بإمكان الاردنيين والسعوديين التوجه الى المعبر.

وأضاف أن وزارة النقل الأردنية تنسق مع كافة الجهات العاملة على معبر الدرة لتقديم كافة التسهيلات للركاب والشاحنات التي تستخدم المعبر.

المصدر: "عمون"

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