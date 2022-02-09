الضفة الغربية.. الشيخ رائد صلاح يتدخل للإصلاح بين العائلات المتناحرة في الخليل

أكد رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في فلسطين، أنه يصر على الصلح بين العائلات المتناحرة في الخليل.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الحركة الإسلامية بالداخل، الشيخ رائد صلاح: "لن أخرج من الخليل إلا بالإصلاح بين العائلات المتناحرة هناك".

ووصل الشيخ صلاح، والوفد المرافق له، إلى مدينة الخليل، لرأب الصدع بين بعض العائلات الفلسطينية المتناحرة في المدينة.

المصدر: شبكة قدس