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الضفة الغربية.. الشيخ رائد صلاح يتدخل للإصلاح بين العائلات المتناحرة في الخليل

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الضفة الغربية.. الشيخ رائد صلاح يتدخل للإصلاح بين العائلات المتناحرة في الخليل
AFP
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أكد رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في فلسطين، أنه يصر على الصلح بين العائلات المتناحرة في الخليل.

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وقال رئيس الحركة الإسلامية بالداخل، الشيخ رائد صلاح: "لن أخرج من الخليل إلا بالإصلاح بين العائلات المتناحرة هناك".

ووصل الشيخ صلاح، والوفد المرافق له، إلى مدينة الخليل، لرأب الصدع بين بعض العائلات الفلسطينية المتناحرة في المدينة. 

المصدر: شبكة قدس 

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