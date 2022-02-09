الضفة الغربية.. الشيخ رائد صلاح يتدخل للإصلاح بين العائلات المتناحرة في الخليل
AFP
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أكد رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في فلسطين، أنه يصر على الصلح بين العائلات المتناحرة في الخليل.
وقال رئيس الحركة الإسلامية بالداخل، الشيخ رائد صلاح: "لن أخرج من الخليل إلا بالإصلاح بين العائلات المتناحرة هناك".
ووصل الشيخ صلاح، والوفد المرافق له، إلى مدينة الخليل، لرأب الصدع بين بعض العائلات الفلسطينية المتناحرة في المدينة.
المصدر: شبكة قدس
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