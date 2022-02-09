مصر.. الكشف عن حقيقة انتشار أدوية مغشوشة بالصيدليات تسبب الوفاة خلال أيام

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن ما تردد من أنباء بشأن انتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات تتسبب بوفاة متناولها خلال أيام، غير صحيحة.

وتواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، التي أكدت على أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق، سواء بالصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية، صالحة وآمنة، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال حملات التفتيش الصيدلي على كافة محافظات الجمهورية، والتي تقوم بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، والتأكد من صلاحية كافة المنتجات بمختلف المؤسسات الصيدلية وحصولها على التراخيص اللازمة.

المصدر: RT