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نصر الله يتحدث عن حل "يحمي" الإمارات من هجمات الحوثيين

أخبار العالم العربي

نصر الله يتحدث عن حل
Globallookpress Bilal Jawich / Source: Xinhua
أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله
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كشف أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن الحل الذي، حسب اعتقاده، يحمي الإمارات من هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية.

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وفي حديث لقناة "العالم"، قال حسن نصر الله: "الإمارات لجأت الى طلب الحماية الأميركية والأوروبية والإسرائيلية في أول مواجهة مع أنصار الله في اليمن"، مشيرا إلى أن "التطبيع ممكن أن ينفع إسرائيل ماليا واقتصاديا وإعلاميا، لكن عسكريا هؤلاء لا يمكن أن يشكلوا نفعا لإسرائيل".

وأوضح نصر الله أن "استهداف اليمنيين للإمارات هو رد فعل، والواضح أن هذا الرد مستمر في حال استمر التدخل الإماراتي في الحرب".

وتابع أمين عام "حزب الله": "الذي يحمي الإمارات هو انسحابها من الحرب على اليمن، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

المصدر: "المنار"

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