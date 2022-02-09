لبنان.. إطلاق نار وقذائف في البقاع وتوقيف 6 متورطين
Globallookpress
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أوقف الجيش اللبناني، خلال عمليات دهم، 6 أشخاص على خلفية إشكال تطور إلى إطلاق نار وقذائف في منطقة العاصي البقاعية.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، إنه "على اثر إشكال عائلي بين شبان من "آل. ح" وشبان من "آل.ع"، تطور إلى إطلاق نار وقذائف في محلة المخاضة في منطقة العاصي بالهرمل، نفذ الجيش اللبناني، بالتعاون مع مديرية المخابرات، حملة مداهمات لمنازل مطلقي النار في محلة المعالي بمدينة الهرمل".
وأضافت :"تم توقيف 6 أشخاص ونقلهم إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق بإشراف القضاء المختص".
المصدر: "النشرة"
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