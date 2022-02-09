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لبنان.. إطلاق نار وقذائف في البقاع وتوقيف 6 متورطين

أخبار العالم العربي

لبنان.. إطلاق نار وقذائف في البقاع وتوقيف 6 متورطين
Globallookpress
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أوقف الجيش اللبناني، خلال عمليات دهم، 6 أشخاص على خلفية إشكال تطور إلى ​إطلاق نار​ و​قذائف​ في منطقة العاصي البقاعية.

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وقالت وسائل إعلام لبنانية، إنه "على اثر ​إشكال​ عائلي بين شبان من "آل. ح" وشبان من "آل.ع"، تطور إلى ​إطلاق نار​ و​قذائف​ في محلة المخاضة في منطقة العاصي بالهرمل​، نفذ ​الجيش اللبناني​، بالتعاون مع ​مديرية المخابرات​، حملة مداهمات لمنازل مطلقي النار في محلة المعالي بمدينة الهرمل".

وأضافت :"تم توقيف 6 أشخاص ونقلهم إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق بإشراف القضاء المختص".

المصدر: "النشرة"

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