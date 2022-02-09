نائب كويتي يروي قصة مثيرة ليابانية مسلمة تعمل في سفارة بلاده بكوريا (فيديو)

كشف النائب في مجلس الأمة الكويتي، شعيب المويزري، عن واقعة إهدار للمال العام في سفارة الكويت بكوريا الجنوبية.

ولفت النائب، أثناء استجواب وزير خارجية بلاده أمام مجلس الأمة الكويتي، أمس الثلاثاء، إلى أن موظفة يابانية بسفارة الكويت في سيئول اكتشفت تجاوزات في فواتير تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار، إلا أنه تم حفظ القضية.

وقال إن هذه الموظفة اليابانية المسلمة رفضت التوقيع على فواتير بها تجاوزات من قبل بعض أعضاء السفارة.

شعيب المويزري: حدث مؤلم حصل في سفارتنا بكوريا حيث رفضت يابانية مسلمة التوقيع على فواتير بها تجاوزات

اليابانية المسلمة صارت أكثر حرصا من الوزير على المال العام#استجواب_وزير_الخارجيه@ShuaibMuwaizripic.twitter.com/FnByfWg9m0 — ترند (@Trendnews) February 8, 2022

واستنكر النائب التلاعب بالفواتير، في الوقت الذي تحرص فيه موظفة من جنسية أخرى على المال الكويتي قائلا: "هذه الموظفة هداها الله إلى الإسلام، وعندما أسلمت رأت فعل كفار من المسلمين"، بحسب قوله.

وأشار إلى أن السفارة لم ترفع التقرير الذي أعدته الموظفة، المتضمن كشف التجاوزات في الفواتير، ما اضطر الموظفة إلى إرسال كتاب رسمي للنيابة الكويتية.

وتابع: "استمرت القضية وتم تقديم أوراق ناقصة حتى تم حفظ القضية"، لافتا إلى أن الموظفة تم تهديدها بالخصم من راتبها ونقلها من وظيفتها كمحاسبة إلى سكرتيرة، ولكنها لم تتراجع عن موقفها.

المصدر: وكالات