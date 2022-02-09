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وفاة أمير سعودي

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وفاة أمير سعودي
الأمير السعودي تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان
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توفي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الأمير السعودي، تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود.

ونعى الأمير فيصل بن تركي الأمير الراحل، وقال في تغريدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله أخي وحبيبي ونسيبي الأمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى، وأربط اللهم على قلب أختي وأبنائي عبدالعزيز وفيصل وسلطان، وخالتي الأميرة لطيفة الفيصل بن عبدالعزيز، وكل من فقده".

المصدر: RT

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