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ضجة في السعودية بعد تداول فيديو مقيم يهدد المارة بقطعة حديدية في جدة.. والشرطة تتحرك (فيديو)

أخبار العالم العربي

ضجة في السعودية بعد تداول فيديو مقيم يهدد المارة بقطعة حديدية في جدة.. والشرطة تتحرك (فيديو)
مقيم يهدد المارة بقطعة حديدية في جدة
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قبضت السلطات السعودية على أحد المقيمين، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يهدد المارة بقطعة حديدية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن دوريات الأمن بمحافظة جدة، قبضت على مقيم من الجنسية التشادية، ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يهدد المارة بقطعة حديدية.

وأضاف المتحدث أنه كانت هناك عدة بلاغات ضد هذا المقيم لتكسيره زجاج عدد من السيارات، وتابع: "تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أنه بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة".

المصدر: واس

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