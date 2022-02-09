السلطات السودانية تعلن إيقاف شبكة إجرامية متخصصة في تزييف العملات

أعلنت السلطات السودانية أن الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية تمكنت من ضبط شبكة إجرامية تنشط في تزييف وتوزيع العملات، مكونة من شخصين.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الأجهزة الأمنية تحصلت على معلومات تفيد بأن هنالك شبكة إجرامية منظمة تقوم بتزييف العملة المحلية فئة الخمسمائة جنيه، بالإضافة لفئة المائتي جنيه، وتعمل على توزيعها بالأسواق داخل ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، وبموجب ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص لتأكيد المعلومة ووضع حد للنشاط الإجرامي لعناصر الشبكة.

ونجح الفريق في تحديد هوية أحد المشتبه بهم بدقة، وتم التوصل له والاتفاق معه على مبايعة وهمية وعند حضور المذكور في الوقت المحدد تم توقيفه وبحوزته مبلغ 75000 جنيه سوداني فئة الخمسمائة جنيه، بالإضافة لـ 150000 ورقة فئة الخمسمائة مزيفة، وقد تم اقتياده لدائرة التحقيق الجنائي الاتحادي.

وعند إخضاعه للتحقيق كشف عن شخص آخر يقوم بطباعة الأوراق المالية المزيفة ويقوم هو باستلامها وترويجها، وتم تحديد مكان المتهم الثاني بواسطة المتهم الأول بمنطقة بحري شمال مدينة أم القرى، الذي تمت مداهمة منزله بموجب أمر تفتيش صادر من نيابة التحقيق الجنائي، حيث تم ضبطه وبحوزته طابعة حديثة، ومعدات أخرى، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزيفة.

المصدر: سونا