حميدتي يجدد إدانة بلاده لاستهداف الإمارات: تهديد صريح للأمن والسلم

جدد السودان إدانته لقصف جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المتكرر للإمارات، ووصفها بأنها "تشكل تهديدا صريحا للأمن والسلم الدوليين ولأمن واستقرار المنطقة على وجه الخصوص".

جاء ذلك على لسان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو خلال لقائه ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر البحر بأبو ظبي.

وأكد دقلو أن "السودان يقف إلى جانب الشعب الإماراتي في مواجهة كل ما شأنه تهديد أمن وسلامة أراضيه".

وبحث الجانبان علاقات بلديهما وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات شعبي البلدين، حسبما ذكر مجلس السيادة السودان عبر صفحته الرسمية، في "فيسبوك".

وقالت صفحة المجلس إن محمد بن زايد آل نهيان، "ثمن موقف السودان وتضامنه مع دولة الإمارات تجاه الهجوم الإرهابي الحوثي الذي تعرضت له" وأعرب عن أمله أن "يتحقق للسودان وشعبه الاستقرار والتنمية" وأكد أن بلاده ملتزمة "بمواصلة دعمها للسودان وشعبه بما يحقق السلام والاستقرار والازدهار.

المصدر: RT