حسن نصر الله: إذا قصفت إسرائيل طهران فإن إيران سترد بالمباشر ردا قويا وقاسيا

أشار الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إلى أن "أي قصف تتعرض له طهران من تل أبيب فإن إيران سترد بشكل مباشر ردا قويا وقاسيا".

وفي حديث لقناة "العالم" قال نصر الله إن "الجمهورية الإسلامية إذا قصفت من قبل إسرائيل، فإنها سترد بالمباشر وردها سيكون قويا وقاسيا، وإذا أقدم الإسرائيلي على هكذا عمل فستكون حماقة على مستوى الكيان".

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ولفت إلى أن "أغلب المستوى الأمني والعسكري في إسرائيل يخالف قيام ضربة عسكرية ضد إيران".

وأضاف: "إيران دولة قوية ذات سيادة والولايات المتحدة الأمريكية تخشى محاربتها".

واعتبر أن "الإدارة الأمريكية الحالية غير قادرة على الذهاب إلى حرب مع دولة غير عادية مثل إيران، والحديث الأمريكي عن الحرب ليس إلا للتهويل والضغط".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعادي النظام الإسلامي في إيران لأنه نظام مستقل ذو سيادة ولا يقبل الظلم"، مضيفا: "إيران قوة إقليمية عظمى ولا يمكن تجاهلها ومحاربتها بسهولة".

المصدر: "المنار"