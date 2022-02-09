مقتدى الصدر مغردا بعد لقائه قائد فيلق القدس الإيراني: لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وطنية

نشر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر تغريدة عبر "تويتر" عقب لقائه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني في محافظة النجف.

والتغريدة هي عبارة عن صورة ورقة عليها توقيع الصدر وختمه، كتب عليها: "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".

وكان مكتب الصدر أعلن في بيان أن الصدر استقبل قائد فيلق القدس الإيراني في مقر إقامته بمدينة الحنانة بمحافظة النجف.

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ويجري قآاني جولات في العراق تتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الجمهورية، في ظل توتر كبير بين الأحزاب الشيعية.

المصدر: RT