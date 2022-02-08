نصر الله للسعودية: من يطلب عدم التدخل في شؤونه الداخلية عليه الكف عن التدخل بشؤوننا الداخلية

شن أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله هجوما على السعودية، ودعا الرياض إلى "عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية" إذا أرادت عدم التدخل في شؤونها.

وفي حديث لقناة "العالم"، قال نصر الله: "نحن لا نتدخل في شؤون أي دولة من الدول الخليجية، بل نساند الشعب اليمني المعتدى عليه من قبل السعودية".

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وأضاف: "من يطلب من لبنان أو أي حزب ألا يتدخل في شؤونه الداخلية، عليه أن يكف هو أولا عن التدخل في شؤوننا الداخلية".

وأكد أن "لا مشكلة لدى حزب الله بأي حوار مع الدول الخليجية انطلاقا من مصلحة لبنان".

وتعليقا على المبادرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح مؤخرا إلى لبنان، أكد أنه "لا يصح أن يملي أحد إملاءات على لبنان".

وأضاف أنه "بالورقة الكويتية، لا توجد فقرة وقف التدخل السعودي في لبنان"، متابعا: "موقفنا من الشعب اليمني ليس تدخلا بالشؤون السعودية.

المصدر: "المنار"