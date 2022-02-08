"سرايا القدس" الفلسطينية تعلن استهداف قوات إسرائيلية بوابل كثيف من الرصاص جنوب غرب جنين

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية استهداف قوات إسرائيلية بالرصاص بشكل مباشر جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "سرايا القدس" على قناتها عبر تطبيق "تيليغرام" إن "كتيبة جنين استهدفت قوات العدو الصهيوني، بوابل كثيف من الرصاص بشكل مباشر قرب مستوطنة (ميفو دوتان) المقامة على أراضي بلدة يعبد، جنوب غرب جنين".

وأوضحت أن عناصر الكتيبة انسحبوا من موقع الحدث بسلام.

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وكانت مراسلتنا أفادت باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس وعند باب الزاوية في الخليل، وذلك على خلفية اغتيال تل أبيب 3 فلسطينيين.

وقد اغتيل 3 شبان فلسطينيين داخل سيارتهم بإطلاق نار من قبل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء مدينة نابلس، وهم أدهم مبروكة وإبراهيم النابلسي ومحمد الدخيل، فيما تم اعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.

المصدر: RT