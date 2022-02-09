الرئيس الجزائري يستقبل ناصر الخليفي (صور)

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز الاستثمار الرياضي في قطر ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن سبورت"، ناصر الخليفي.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن الخليفي "يؤدي زيارة ودية إلى الجزائر في إطار التعاون وآفاقه، خاصة في تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها ولاية وهران".

ويرتقب أن تحتضن مدينة وهران الساحلية ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الصيف القادم.

المصدر: RT