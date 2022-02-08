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رئيس مجلس السيادة السوداني يشيد بتطور علاقات بلاده مع سوريا

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رئيس مجلس السيادة السوداني يشيد بتطور علاقات بلاده مع سوريا
البرهان مع السفير السوري لدى السودان ـ (مجلس السيادة الانتقالي)
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أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان بالتطور الذي تشهده علاقات بلاده الثنائية مع سوريا.

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وخلال لقائه سفير سوريا لدى السودان حبيب علي عباس، لمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد، أكد البرهان "حرص السودان على تعزيز علاقاته مع الشقيقة سوريا وتطوير آفاق التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين". حسب  وكالة الأنباء السودانية.

وفي تصريح عقب اللقاء، نقلته الوكالة قال السفير حبيب إنه "قدم شكره وتقديره للسودان حكومة وشعبا لما وجده من حفاوة وتعاون طيلة فترة عمله في السودان".

وأضافت أن السفير السوري "أثنى على الكرم وحسن الضيافة التي وجدها السوريون في السودان خلال الفترة العصيبة التي كانت قد شهدتها سوريا".

 

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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