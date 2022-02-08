 
مباشر

مواجهات بين مواطنين وقوات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على خلفية اغتيال 3 شبان (فيديو)

أخبار العالم العربي

مواجهات بين مواطنين وقوات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على خلفية اغتيال 3 شبان (فيديو)
Gettyimages.ru
عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sclp

أفادت مراسلتنا باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس وعند باب الزاوية في الخليل، وذلك على خلفية اغتيال تل أبيب 3 فلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أغلقت مفرق بيتا بشكل كامل مع اشتداد المواجهات في المكان.

وتداول نشطاء عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر دعوات مساجد بلدة بيتا الأهالي للتصدي للإسرائيليين على مفرق البلدة.

 وتعرض 3 شبان داخل سيارتهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء مدينة نابلس، وهم أدهم مبروكة وإبراهيم النابلسي ومحمد الدخيل، فيما تم اعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية، إنه "في ختام نشاط استخباراتي وعملياتي مشترك لجهاز الأمن العام الشاباك، والجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام الخاصة، تم تصفية خلية إرهابية من منطقة نابلس، مسؤولة عن سلسلة من عمليات إطلاق النار في المنطقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين في الآونة الأخيرة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "مؤخرا أمرت بتكثيف عمليات البحث عن منفذي عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية واحباطهم، والانتشار والبقاء على أهبة الاستعداد والتواجد في النقاط المركزية بالضفة".

إقرأ المزيد
إسرائيل تغتال 3 فلسطينيين باستهداف سيارة كانوا يستقلونها في مدينة نابلس بالضفة الغربية (فيديو)
إسرائيل تغتال 3 فلسطينيين باستهداف سيارة كانوا يستقلونها في مدينة نابلس بالضفة الغربية (فيديو)

في غضون ذلك، أعلنت "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لـ"حركة فتح" أن الشبان الثلاثة الذين اغتالتهم إسرائيل ينتمون إليها.

المصدر: RT

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا